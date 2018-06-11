Макарова и Веснина возглавили парный рейтинг WTA

ТАСС, 11 июня. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина поднялись со второго на первое место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В активе обеих спортсменок по 8000 очков. До сегодняшнего дня единственной россиянкой, занимавшей первое место в рейтинге в парном разряде, была Анна Курникова.

На завершившемся в воскресенье Открытом чемпионате Франции Макарова играла с Анной Калинской, Веснина - с латвийкой Еленой Остапенко. Обе пары завершили выступление в первом круге. Макарова и Веснина выступают в паре с 2012 года. Открытый чемпионат Франции стал первым турниром серии Большого шлема, на котором спортсменки выступили в парном разряде не вместе.

Победу на Открытом чемпионате Франции в парном разряде одержали чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова. Крейчикова поднялась на 13 позиций (11), Синякова - на четыре (6).

Веснина и Макарова являются олимпийскими чемпионками 2016 года в парном разряде. Теннисистки трижды выигрывали турниры серии Большого шлема - Открытый чемпионат Франции (2013), Открытый чемпионат США (2014) и Уимблдон (2017). В 2016 году российская пара одержала победу на Итоговом турнире WTA в Сингапуре.