Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макарова и Веснина возглавили парный рейтинг WTA

Спорт
11 июня, 9:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Российские спортсменки выступают в паре с 2012 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Екатерина Макарова и Елена Веснина

Екатерина Макарова и Елена Веснина

© EPA/MAST IRHAM

ТАСС, 11 июня. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина поднялись со второго на первое место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В активе обеих спортсменок по 8000 очков. До сегодняшнего дня единственной россиянкой, занимавшей первое место в рейтинге в парном разряде, была Анна Курникова.

На завершившемся в воскресенье Открытом чемпионате Франции Макарова играла с Анной Калинской, Веснина - с латвийкой Еленой Остапенко. Обе пары завершили выступление в первом круге. Макарова и Веснина выступают в паре с 2012 года. Открытый чемпионат Франции стал первым турниром серии Большого шлема, на котором спортсменки выступили в парном разряде не вместе.

Победу на Открытом чемпионате Франции в парном разряде одержали чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова. Крейчикова поднялась на 13 позиций (11), Синякова - на четыре (6).

Веснина и Макарова являются олимпийскими чемпионками 2016 года в парном разряде. Теннисистки трижды выигрывали турниры серии Большого шлема - Открытый чемпионат Франции (2013), Открытый чемпионат США (2014) и Уимблдон (2017). В 2016 году российская пара одержала победу на Итоговом турнире WTA в Сингапуре.

Смотрите также

Макарова и Веснина выйдут на первое место в рейтинге WTA в парном разряде 11 июня

Макарова и Калинская уступили в первом круге Открытого чемпионата Франции в парном разряде

Теннисистки Веснина и Макарова не сыграют вместе на Roland Garros

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
2
Мария Шарапова осталась без реванша
3
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
4
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
5
Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных на Украине российских журналистов
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
Трамп снова раскритиковал премьер-министра Канады за заявление об американских пошлинах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости