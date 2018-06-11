Монсон получит паспорт гражданина РФ 12 июня в парке "Патриот" в Красногорске

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон получит паспорт гражданина Российской Федерации 12 июня. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.

29 мая президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Монсону российское гражданство.

"Завтра состоится вручение паспорта. Оно пройдет в парке "Патриот" в Красногорске", - сказал собеседник агентства, добавив, что вручать паспорт будет губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Монсон родился и жил в США (штат Миннесота). Выступая в смешанных единоборствах, 47-летний боец по прозвищу "Снеговик" провел 85 боев, в которых одержал 60 побед. Он также является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому, спортсмен неоднократно начинал бои под гимн Советского Союза.