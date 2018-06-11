СМИ: "Ювентус" хочет купить футболиста ЦСКА и сборной России Головина до начала ЧМ-2018

ТАСС, 11 июня. Туринский футбольный клуб "Ювентус" планирует в ближайшие дни сделать предложение московскому ЦСКА о покупке российского полузащитника Александра Головина. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calcionews24.

По информации издания, во вторник или среду "Ювентус" сделает ЦСКА предложение о покупке 22-летнего игрока. "Ювентус" готов предложить €18 млн за футболиста, ЦСКА хочет получить €25 млн. Несмотря на разногласия клубов в сумме трансфера, руководство "Ювентуса" уверено в том, что сможет успешно завершить переговоры.

Сообщается, что "Ювентус" хочет оформить сделку по Головину до начала чемпионата мира, чтобы избежать резонанса в СМИ вокруг фигуры полузащитника сборной России. Сборная России стартует на чемпионате мира 14 июня матчем против сборной Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в приобретении Головина. Португалец посетил товарищеский матч между сборными России и Австрии (0:1) в Инсбруке, чтобы лично посмотреть на игру россиянина. Также британские СМИ сообщали, что интерес к Головину проявляют лондонские "Арсенал" и "Челси". Французская радиостанция RMC Sport сообщала, что "Монако" также заинтересован в трансфере российского полузащитника.

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В сезоне-2015/16 он был признан лучшим молодым игроком чемпионата России. В текущем сезоне полузащитник провел 43 матча во всех турнирах, забив семь мячей и отдав шесть результативных передач.

Сборная России на чемпионате мира сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). Мировое первенство пройдет в 11 городах России, турнир стартует 14 июня и завершится 15 июля.