КОНКАКАФ поддержит Инфантино, если он пойдет на выборы президента ФИФА в 2019 году

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) поддержит действующего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, если он в следующем году примет решение принять участие в выборах. Об этом журналистам заявил глава конфедерации Виктор Монтальяни.

Выборы президента ФИФА должны пройти 5 июня 2019 года на 69-м конгрессе ФИФА в Париже. В воскресенье Инфантино заявил, что он пока не определился, будет ли участвовать в выборах.

"Инфантино пользуется поддержкой КОНКАКАФ. Он делает много для футбола, а это очень непростая работа. Также я хотел бы отметить, сколько Инфантино сделал конкретно для футбола в КОНКАКАФ", - сказал Монтальяни.

Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. Под его руководством в организации был реализован пакет реформ, направленных на финансовое и репутационное оздоровление после ряда громких коррупционных скандалов.