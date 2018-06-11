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Глава КОНКАКАФ: вся конфедерация поддержит объединенную заявку на выборах хозяина ЧМ-2026

Спорт
11 июня, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

На проведение ЧМ-2026 претендуют Марокко и объединенная заявка США, Канады и Мексики

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Глава КОНКАКАФ Виктор Монтальяни

Глава КОНКАКАФ Виктор Монтальяни

© AP Photo/Eduardo Verdugo

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Глава Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни не сомневается, что все члены конфедерации проголосуют за совместную заявку США, Канады и Мексики на выборах места проведения чемпионата мира 2026 года. Об этом он заявил журналистам по итогам конгресса КОНКАКАФ, который состоялся в Москве.

Выборы места проведения чемпионата мира 2026 года пройдут 13 июня на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве. В воскресенье совет ФИФА утвердил две заявки на голосование - заявку Марокко, а также объединенную заявку США, Канады и Мексики.

"Здесь было проявлено единогласие со стороны КОНКАКАФ, уверен, что все члены конфедерации проголосуют за объединенную заявку. Я бы не хотел говорить о том, уверен ли я в положительном результате. Итоги голосования будут послезавтра, до этого момента мы ничего не принимаем как данное", - сказал Монтальяни.

В КОНКАКАФ входит 41 национальная ассоциация, 35 из них являются членами ФИФА и будут иметь право голоса на выборах.

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