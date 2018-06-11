Мозгов: баскетболист Швед обязан вернуться в НБА после великолепного сезона в Европе

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник "Химок" и сборной России Алексей Швед провел великолепный европейский сезон, после которого обязан вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА). Такое мнение ТАСС высказал центровой клуба "Бруклин Нетс" Тимофей Мозгов.

В составе "Химок" Швед стал лучшим снайпером Евролиги (единственный из россиян) и Единой лиги ВТБ. Причем в Евролиге россиянин установил несколько рекордов: по числу точных трехочковых бросков (107) и сделанных попыток бросков из-за дуги (324).

"Швед провел прекрасный сезон в Евролиге и Единой лиге ВТБ. Думаю, он обязан вернуться в НБА", - сказал Мозгов.

Накануне "Химки" уступили ЦСКА в финальном матче Единой лиги ВТБ - 84:95. Швед стал самым результативным игроком матча, набрав 21 очко и сделав 9 передач.