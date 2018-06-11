AIBA гарантировала WADA безупречную систему допинг-тестирования на ЧМ-2019 по боксу в Сочи

ТАСС, 11 июня. Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) ответила на запросы Всемирного антидопингового агентства (WADA) касательно чемпионата мира 2019 года в Сочи, AIBA готова сотрудничать с партнерами в поисках лучшего решения для программы антидопингового тестирования на турнире в России. Об этом сообщает пресс-служба AIBA.

"AIBA неустанно работает, чтобы гарантировать безупречное проведение чемпионата мира 2019 года в России. До чемпионата остался один год, подготовка к турниру идет полным ходом, это включает в себя обеспечение надежной и функциональной программы антидопингового тестирования. Наши спортсмены полагаются на нас, мы должны защитить целостность нашего спорта. Это наш главный приоритет, мы работаем с нашими партнерами, с принимающей стороной, чтобы обеспечить успешные и чистые соревнования", - заявил исполнительный директор AIBA Том Вирджертс.

"Мы уверены, что чемпионат мира в Сочи в следующем году пройдет успешно. Россия имеет большой опыт проведения крупных боксерских турниров. Современные спортивные объекты и недавно построенная инфраструктура в сочетании со страстью, присущей российским фанатам бокса, имеют все задатки для фантастического турнира", - заявил временно исполняющий обязанности президента AIBA Гафур Рахимов.

Решение о проведении ЧМ-2019 в Сочи было принято на заседании исполкома AIBA в Москве 24 июля 2017 года. Члены исполкома организации единогласно выбрали Россию местом проведения ЧМ-2019. На организацию чемпионата мира также претендовали Украина, Турция, Индия и Таиланд.

Россия никогда не принимала мужские чемпионаты мира по боксу. В 1989 году мировое первенство прошло в СССР, соревнования принимала Москва. Советские спортсмены тогда завоевали пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали.