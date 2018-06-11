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Английский футбольный клуб "Уотфорд" выкупил полузащитника "Барселоны" Делофеу

Спорт
11 июня, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Зимой Делофеу перешел из "Барселоны" в "Уотфорд" на правах аренды до конца сезона

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ТАСС, 11 июня. Английский футбольный клуб "Уотфорд" выкупил права на полузащитника Жерара Делофеу у испанской "Барселоны". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Мы рады снова приветствовать Делофеу на "Викаридж Роуд". В клубе все уверены, что вместе мы добьемся успеха. Хотим выразить благодарность "Барселоне" за быстрое завершение сделки", - говорится в официальном заявлении английской команды.

Зимой Делофеу перешел из "Барселоны" в "Уотфорд" на правах аренды до конца сезона. За английский клуб испанский полузащитник провел семь игр и забил один гол.

Делофеу является воспитанником "Барселоны". В общей сложности игрок провел за испанский клуб 23 игры и забил два гола. За сборную Испании полузащитник провел два матча и отметился одним забитым мячом. Делофеу не попал в заявку сборной Испании на чемпионат мира по футболу 2018 года.

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