СМИ: футболист мадридского "Реала" Роналду отклонил предложенный клубом контракт

ТАСС, 11 июня. Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду отклонил новый, улучшенный контракт, предложенный ему руководством клуба. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на El Mundo Deportivo.

По информации издания, представители "Реала" предложили 33-летнему форварду соглашение с зарплатой в €25 млн в год. В сумме с премиальными игрок мог получить €32,5 млн. Однако Роналду хочет зарплату в €30 млн без учета надбавок.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из английского "Манчестер Юнайтед". Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист победил на чемпионате Европы 2016 года. В прошедшем сезоне Роналду провел 44 матча за "Реал", забил 44 гола и отдал восемь голевых передач.