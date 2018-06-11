Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: футболист мадридского "Реала" Роналду отклонил предложенный клубом контракт

Спорт
11 июня, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

По данным СМИ, представители "Реала" предложили 33-летнему форварду соглашение с зарплатой в €25 млн в год

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 июня. Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду отклонил новый, улучшенный контракт, предложенный ему руководством клуба. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на El Mundo Deportivo.

По информации издания, представители "Реала" предложили 33-летнему форварду соглашение с зарплатой в €25 млн в год. В сумме с премиальными игрок мог получить €32,5 млн. Однако Роналду хочет зарплату в €30 млн без учета надбавок.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из английского "Манчестер Юнайтед". Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист победил на чемпионате Европы 2016 года. В прошедшем сезоне Роналду провел 44 матча за "Реал", забил 44 гола и отдал восемь голевых передач.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ: долг по арестованному в Эстонии российскому парому надо погасить в считанные дни
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
США расширили антироссийские санкции
4
Войска Сирии и ВКС РФ предотвратили прорыв боевиков в направлении Пальмиры
5
В Минобороны РФ заявили, что боевики в Сирии при поддержке США готовят провокацию с хлором
6
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
7
Испания согласилась принять судно Aquarius с 629 мигрантами на борту
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости