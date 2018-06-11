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Толкательница ядра Тарасова не намерена в этом сезоне подавать заявку в IAAF

Спорт
11 июня, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

На "Празднике силы" спортсменка толкнула ядро на 18,09 метра, показав лучший результат сезона в России

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Ирина Тарасова

Ирина Тарасова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Толкательница ядра Ирина Тарасова, одержавшая в понедельник победу на московском турнире "Праздник силы", не будет в этом сезоне подавать в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) заявку на получение нейтрального статуса. Об этом Тарасова сообщила ТАСС.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.

"В этом сезоне я не подавала заявку в IAAF, потому что меня вычеркнули из пула, - заметила Тарасова. - Одним из условий получения нейтрального статуса является непрерывное нахождение в пуле допинг-тестирования в течение 12 месяцев. У меня срок меньше, поэтому смысла в этом сезоне подавать заявку нет. Ну а как время подойдет, то сразу начну оформлять документы".

На "Празднике силы" спортсменка толкнула ядро на 18,09 метра, показав лучший результат сезона в России.

"Я довольна тем, как выступила здесь, - призналась Тарасова. - Сегодняшний старт был отлично организован, да и погода была как по заказу комфортная. Теперь меня ждут следующие турниры, организаторами которых является Всероссийская федерация легкой атлетики. Главным стартом для меня станет чемпионат России в Казани (19-22 июля)".

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