Толкатель ядра Лесной рассчитывает залечить травмы и подойти к ЧЕ-2018 в оптимальной форме

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Толкатель ядра Александр Лесной на последних турнирах выступает, испытывая сильную боль в локте, однако рассчитывает полностью восстановиться к августовскому чемпионату Европы в Берлине, который является главным стартом сезона. Об этом Лесной сообщил ТАСС.

29-летний спортсмен, получивший зимой от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) статус нейтрального спортсмена, в понедельник выиграл московский турнир "Праздник силы" с результатом 21 м 8 см.

"Я доволен своим сегодняшним результатом, - признался спортсмен. - Дело в том, что сейчас меня преследуют травмы: у меня локоть очень сильно болит, и нога тоже. Сейчас я сижу на базе в Новогорске, прохожу лечение. Я думал, что сегодня покажу низкий результат, но одна из попыток оказалась очень хорошей".

"К чемпионату Европы я надеюсь полностью восстановиться, - сказал Лесной. - До него еще осталось больше полутора месяцев. Я сейчас себя немного приберегаю, есть психологическая боязнь, что могу усугубить травму. Сделаю еще один старт, потом сброшу нагрузки, чтоб залечить раны, а затем - полный вперед".

Чемпионат Европы пройдет в Берлине с 7 по 12 августа. В марте этого года Лесной стал победителем зимнего Кубка Европы по метаниям в Португалии.