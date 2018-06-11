Поклюка является единственным претендентом на проведение ЧМ-2021 по биатлону

ТАСС, 11 июня. Словенская Поклюка является единственным кандидатом на проведение чемпионата мира 2021 года по биатлону. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного союза биатлонистов (IBU).

Также были названы кандидаты на проведение мирового первенства по биатлону 2023 года. Ими стали чешский Нове- Место и немецкий Оберхоф. Места проведения турниров будут названы во время конгресса IBU, который пройдет в сентябре в хорватском Порече.

Изначально чемпионат мира 2021 года должен был пройти в Тюмени. Однако в прошлом году город по причине допингового скандала вынужден был отказаться от проведения соревнований.