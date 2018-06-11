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Цибульский: Майгуров в IBU всегда представлял интересы не только России, но и Белоруссии

Спорт
11 июня, 18:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

IBU в понедельник опубликовал список кандидатов на руководящие посты в организации, Майгуров был выдвинут от Белорусской федерации биатлона

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Виктор Майгуров

Виктор Майгуров

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Белорусская федерация биатлона выдвинула Виктора Майгурова на пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) по причине того, что в этой должности последние четыре года, помимо российских, он представлял и ее интересы. Об этом ТАСС заявил председатель федерации Андриан Цибульский.

IBU в понедельник опубликовал список кандидатов на руководящие посты в организации. Выборы пройдут на очередном конгрессе IBU в хорватском Порече, который состоится с 5 по 9 сентября. Союз биатлонистов России (СБР), в правление которого входит Майгуров, был лишен возможности заявить своих кандидатов, поскольку в декабре прошлого года его членство в IBU на фоне допинговых скандалов было понижено с постоянного до временного.

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"У нас есть все основания для того, чтобы выдвинуть его на пост первого вице-президента: у него до сих пор есть белорусское гражданство, которое он получил в 1992 году, он выступал за нашу страну на Олимпиаде. Так почему нет? Мы же не чужие друг другу народы", - сказал Цибульский.

"Тем более, работая в международной организации, он представлял не только российские интересы, но и наши. Я считаю, что он находится на своем месте", - добавил он.

Помимо Майгурова на пост первого вице-президента IBU претендуют норвежец Туре Бойгард, чех Иржи Хамза, словак Ивор Лехотан и немец Франц Штайнле. Майгуров также выдвинут в исполком IBU.

Майгуров - двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (1998, 2002), трехкратный чемпион мира в составе сборной России. На Олимпийских играх 1994 года он выступал за сборную Белоруссии.

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