Виейра возглавил французский футбольный клуб "Ницца"

ТАСС, 11 июня. Бывший игрок сборной Франции и лондонского "Арсенала" Патрик Виейра стал новым главным тренером французского футбольного клуба "Ницца". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт клуба.

Контракт "Ниццы" с 41-летним специалистом рассчитан на три года. Последние два года Виейра являлся главным тренером американского футбольного клуба "Нью-Йорк Сити". Под его руководством команда дошла до полуфинала Восточной конференции Главной футбольной лиги (MLS) в 2017 году.

В сезоне-2017/18 "Ниццу" возглавлял швейцарский специалист Люсьен Фавр. Под его руководством клуб занял восьмое место в чемпионате Франции и не смог попасть в зону еврокубков. Фавр объявил о своем уходе из команды 20 мая.

Виейра провел за сборную Франции 107 игр и забил шесть голов. Бывший полузащитник является чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы 2000 года.