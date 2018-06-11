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Виейра возглавил французский футбольный клуб "Ницца"

Спорт
11 июня, 19:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Контракт "Ниццы" с 41-летним специалистом рассчитан на три года

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ТАСС, 11 июня. Бывший игрок сборной Франции и лондонского "Арсенала" Патрик Виейра стал новым главным тренером французского футбольного клуба "Ницца". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт клуба.

Контракт "Ниццы" с 41-летним специалистом рассчитан на три года. Последние два года Виейра являлся главным тренером американского футбольного клуба "Нью-Йорк Сити". Под его руководством команда дошла до полуфинала Восточной конференции Главной футбольной лиги (MLS) в 2017 году.

В сезоне-2017/18 "Ниццу" возглавлял швейцарский специалист Люсьен Фавр. Под его руководством клуб занял восьмое место в чемпионате Франции и не смог попасть в зону еврокубков. Фавр объявил о своем уходе из команды 20 мая.

Виейра провел за сборную Франции 107 игр и забил шесть голов. Бывший полузащитник является чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы 2000 года.

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