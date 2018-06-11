Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Сенегала по футболу обыграла в товарищеском матче команду Южной Кореи

Спорт
11 июня, 19:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 июня. Сборная Сенегала по футболу победила в товарищеском матче команду Южной Кореи со счетом 2:0. Встреча прошла в Австрии.

На 67-й минуте матча защитник Южной Кореи Ким Ён Гвон забил автогол. На 91-й минуте сенегалец Мусса Конате реализовал пенальти.

Обе сборные сыграют на чемпионате мира в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе сборная Южной Кореи встретится со сборными Швеции (18 июня, Нижний Новгород), Мексики (23 июня, Ростов-на-Дону) и Германии (27 июня, Казань). Сенегальцы в своей группе сыграют против команд Польши (19 июня, Москва, "Спартак"), Японии (24 июня, Екатеринбург) и Колумбии (28 июня, Самара).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
2
США расширили антироссийские санкции
3
Мэй: для возвращения России в G8 необходимо, чтобы она изменила свою позицию по Крыму
4
Пашинян заявил о начале нового этапа в армяно-российских отношениях
5
Посол РФ: долг по арестованному в Эстонии российскому парому надо погасить в считанные дни
6
Гендиректор "Мосигры": в других странах бизнес строить не легче, там просто по-другому
7
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости