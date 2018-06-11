Сборная Сенегала по футболу обыграла в товарищеском матче команду Южной Кореи

ТАСС, 11 июня. Сборная Сенегала по футболу победила в товарищеском матче команду Южной Кореи со счетом 2:0. Встреча прошла в Австрии.

На 67-й минуте матча защитник Южной Кореи Ким Ён Гвон забил автогол. На 91-й минуте сенегалец Мусса Конате реализовал пенальти.

Обе сборные сыграют на чемпионате мира в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе сборная Южной Кореи встретится со сборными Швеции (18 июня, Нижний Новгород), Мексики (23 июня, Ростов-на-Дону) и Германии (27 июня, Казань). Сенегальцы в своей группе сыграют против команд Польши (19 июня, Москва, "Спартак"), Японии (24 июня, Екатеринбург) и Колумбии (28 июня, Самара).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.