Лучший тренер года НБА Кейси возглавил "Детройт"

ТАСС, 11 июня. Дуэйн Кейси, признанный лучшим тренером года Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), возглавил "Детройт". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

Контракт с тренером рассчитан на пять сезонов.

Кейси на протяжении семи сезонов возглавлял "Торонто". В прошедшем сезоне клуб занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошел до четвертьфинала.

Кейси является чемпионом НБА 2011 года. С 2008 по 2011 год он работал помощником главного тренера "Далласа".