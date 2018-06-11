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Лучший тренер года НБА Кейси возглавил "Детройт"

Спорт
11 июня, 22:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Контракт с тренером рассчитан на пять сезонов

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ТАСС, 11 июня. Дуэйн Кейси, признанный лучшим тренером года Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), возглавил "Детройт". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

Контракт с тренером рассчитан на пять сезонов.

Кейси на протяжении семи сезонов возглавлял "Торонто". В прошедшем сезоне клуб занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошел до четвертьфинала.

Кейси является чемпионом НБА 2011 года. С 2008 по 2011 год он работал помощником главного тренера "Далласа".

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