Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший чемпион UFC Леснар заинтересован в поединке с Джонсом

Спорт
11 июня, 22:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

В настоящее время у Леснара действует контракт с компанией World Wrestling Entertainment

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 июня. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе американец Брок Леснар может провести бой с соотечественником Джоном Джонсом. Об этом заявил глава UFC Дэйна Уайт, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMA Junkie.

В настоящее время у Леснара действует контракт с компанией World Wrestling Entertainment (WWE), занимающейся организацией и проведением соревнований по рестлингу.

"Контракт с WWE истекает в конце лета, и я знаю, что он [Леснар] хочет вернуться в UFC, - сказал Уайт. - Фрэнсис Нганну - отличный соперник для него. Также в поединке с Леснаром заинтересован Джонс, и он сам хочет подраться с Джонсом. Леснар против Джонса - это будет очень весело".

В смешанных единоборствах (ММА) 40-летний американец провел восемь поединков, одержав победы в пяти из них. Титулом чемпиона UFC владел в 2008-2010 годах. Последний бой в ММА он провел против голландца Алистера Оверима в декабре 2011 года, потерпев поражение техническим нокаутом в первом раунде. 30-летний Джонс считается одним из сильнейших бойцов организации в полутяжелой весовой категории, он провел 24 боя в смешанных единоборствах, победив в 23 из них (16 - досрочно). Еще один поединок - против американца Мэтта Хэмилла - завершился дисквалификацией Джонса за запрещенный удар локтем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: российская система С-500 способна поражать цели на рекордной дальности
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
США расширили антироссийские санкции
4
Источник: один человек погиб в результате столкновения баржи с катамараном в Волгограде
5
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
6
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
7
Bloomberg: Германия распорядилась отозвать почти 800 тысяч автомобилей Daimler
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости