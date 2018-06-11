СМИ: "Тоттенхэм" заинтересован в футболисте "Барселоны" Рафинье

ТАСС, 11 июня. Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику испанской "Барселоны" Рафинье Алькантаре. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

"Тоттенхэм" готов предложить за футболиста 31 млн фунтов стерлингов. На 25-летнего бразильца также претендует еще один английский клуб "Вест Хэм".

Рафинья является олимпийским чемпионом (2016). Бразилец выступал за "Барселону" с 2014 по 2018 год. В январе он был отдан в аренду в итальянский "Интер", за который провел 17 матчей, забив два гола.