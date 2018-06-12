Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы открывает новый футбольный евросезон

ТАСС, 12 июня. Жеребьевка предварительной стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу пройдет во вторник в швейцарском Ньоне. Новый еврокубковый сезон стартует уже 26 июня, при этом формат турниров претерпел некоторые изменения.

На предварительной стадии Лиги чемпионов выступят четыре клуба, представляющие слабейшие, согласно клубному рейтингу Союза европейских футбольных ассоциаций, федерации континента. Это чемпионы Андорры ("Санта-Колома"), Гибралтара ("Линкольн Ред Импс"), Сан-Марино ("Ла-Фьорита") и Косова ("Дрита"). Они оспорят всего лишь одну путевку в 1-й квалификационный раунд в турнире, который пройдет на стадионе "Виктория" в Гибралтаре. Полуфинальные встречи состоятся 26 июня, финал - 29 июня.

Жеребьевка 1-го и 2-го раундов Лиги чемпионов состоится 19 июня, матчи пройдут 10-18 июля, а также 24 июля - 1 августа. Бронзовый призер чемпионата России "Спартак" начнет выступления с 3-го раунда, жеребьевка которого запланирована на 23 июля. Для выхода в групповую стадию Лиги чемпионов "Спартаку" необходимо преодолеть два раунда, которые пройдут 7-14 и 21-29 августа. Возможные соперники "Спартака" в первых матчах квалификации - португальская "Бенфика", турецкий "Фенербахче", швейцарский "Базель", "Аякс" из Нидерландов и греческий ПАОК. В отличие от предыдущих лет, в квалификации не выступают клубы из ведущих футбольных стран Европы - Испании, Германии, Англии, Италии и Франции.

По итогам квалификации определятся лишь шесть участников групповой стадии - четыре из числа чемпионов своих стран и еще два - по пути представителей лиг, где выступает "Спартак". В основном турнире Лиги чемпионов выступят 32 клуба, из которых 26 уже известны. Это российские "Локомотив" и ЦСКА, испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона" и "Валенсия", германские "Бавария", "Шальке", "Хоффенхайм" и дортмундская "Боруссия", английские "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", итальянские "Ювентус", "Наполи", "Рома" и "Интер", французские "Пари Сен-Жермен", "Монако" и "Лион", а также чемпионы Португалии ("Порту"), Украины ("Шахтер"), Бельгии ("Брюгге"), Турции ("Галатасарай") и Чехии ("Виктория" из Пльзеня).

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет 30 августа в Монако. В новом сезоне финал главного еврокубка запланирован на 1 июня 2019 года в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

"Уфа" стартует уже в июле

На предварительной стадии Лиги Европы сыграют 14 клубов, которые в традиционных сериях из двух матчей 28 июня и 5 июля разыграют места в 1-м квалификационном раунде. С этого раунда начинают борьбу представители Литвы, Мальты, Уэльса, Фарерских островов, Гибралтара, Андорры, Сан-Марино и Косова.

20 июня состоится жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов Лиги Европы, причем со второго круга вступает в борьбу "Уфа". Первый матч российский дебютант еврокубков проведет 26 июля, ответный - 3 августа. 23 июля узнает возможных соперников и "Зенит", которому предстоят два отборочных раунда на пути в групповую стадию.

Формат Лиги Европы также претерпел изменения - теперь участники квалификации также пробиваются раздельно - по чемпионскому пути и пути представителей лиг. В чемпионской группе выступят команды, которые начинали сезон в Лиге чемпионов, но уступили в квалификации главного еврокубка.

В основном турнире Лиги Европы выступят 48 команд. Это шесть неудачников раунда плей-офф Лиги чемпионов, четыре команды, проигравшие в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (путь представителей лиг), 21 победитель квалификации Лиги Европы (13 - путь представителей лиг и восемь - чемпионский путь).

17 команд получили автоматические путевки в групповой турнир. Это российский "Краснодар", испанские "Вильярреал" и "Бетис", германские "Айнтрахт" и "Байер", английские "Челси" и "Арсенал", итальянские "Лацио" и "Милан", французские "Марсель" и "Ренн", португальский "Спортинг", украинская "Ворскла", бельгийский "Андерлехт", турецкий "Акхисар Беледиеспор", чешский "Яблонец" и швейцарский "Цюрих".

Жеребьевка группового турнира Лиги Европы состоится в Монако 31 августа. Финал Лиги Европы в нынешнем сезоне состоится 29 мая в Баку.