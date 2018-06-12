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СМИ: команда "Формулы-1" "Ред Булл" будет использовать моторы "Хонда" в следующем сезоне

Спорт
12 июня, 1:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Сейчас австрийская команда использует моторы "Рено"

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ТАСС, 12 июня. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Ред Булл" будет использовать в следующем сезоне моторы "Хонда". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на немецкий журнал Auto Bild.

На решение "Ред Булл" повлиял прогресс, который показала "Торо Россо" (младшая команда "Ред Булл") на моторах "Хонда" в течение сезона, в частности на Гран-при Канады. Сейчас "Ред Булл" использует моторы "Рено". Руководитель гоночной программы "Ред Булл" Хельмут Марко высоко оценил прогресс "Хонды", отметив, что машина стала быстрее на 0,3 секунды.

После семи этапов "Ред Булл" занимает третье место в Кубке конструкторов, "Торо Россо" - седьмое.

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