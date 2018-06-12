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Джастин Клюйверт перешел из "Аякса" в "Рому"

Спорт
12 июня, 4:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Сын Патрика Клюйверта подписал контракт с итальянским клубом

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ТАСС, 12 июня. Сын Патрика Клюйверта Джастин перебрался из голландского "Аякса" в итальянскую "Рому". Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

19-летний полузащитник является воспитанником "Аякса". По данным СМИ, сумма трансфера составила €20 млн.

В прошедшем сезоне он провел 30 матчей и забил 10 голов в чемпионате Нидерландов, где "Аякс" занял второе место. В его активе одна игра за национальную сборную. Патрик Клюйверт в разные годы выступал за такие клубы, как "Аякс", "Милан", "Барселона", "Валенсия".

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