Джастин Клюйверт перешел из "Аякса" в "Рому"

ТАСС, 12 июня. Сын Патрика Клюйверта Джастин перебрался из голландского "Аякса" в итальянскую "Рому". Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

19-летний полузащитник является воспитанником "Аякса". По данным СМИ, сумма трансфера составила €20 млн.

В прошедшем сезоне он провел 30 матчей и забил 10 голов в чемпионате Нидерландов, где "Аякс" занял второе место. В его активе одна игра за национальную сборную. Патрик Клюйверт в разные годы выступал за такие клубы, как "Аякс", "Милан", "Барселона", "Валенсия".