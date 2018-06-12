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Боксер Уайлдер согласился провести бой с Джошуа в Великобритании до конца года

Спорт
12 июня, 7:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Американца удовлетворили условия последнего предложения британской стороны

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Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер

© AP Photo/Kevin Hagen

ТАСС, 12 июня. Американский боксер Деонтей Уайлдер дал согласие на бой с британцем Энтони Джошуа до конца 2018 года. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что поединок в тяжелом весе (свыше 91 кг) должен пройти в Великобритании. Менеджер Уайлдера Шелли Финкель заявил ESPN, что они согласились на последнее предложение Эдди Хирна - промоутера Джошуа.

Сам Уайлдер в своем Twitter подтвердил согласие на проведение боя в Британии, однако уточнил, что предложение провести поединок в США с гонораром для Джошуа в $50 млн все еще в силе. "Предложение $50 млн для него за бой со мной в США все еще доступно. Сегодня я даже согласился на их условия - драться с Джошуа в Великобритании", - написал Уайлдер.

В то же время первый номер рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Александр Поветкин является обязательным претендентом на титул. Ранее сообщалось, что поединок Джошуа - Поветкин должен пройти в сентябре, если с Уайлдером соглашение достигнуто не будет.

Уайлдер и Джошуа остаются непобежденными. В активе Джошуа 21 победа (20 - нокаутом), он владеет титулами чемпиона мира по версиям Международной боксерская федерации (IBF), WBA, Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). На счету Уайлдера, имеющего чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC), 40 побед (39 - нокаутом).

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