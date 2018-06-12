УЕФА не будет выступать с единой позицией на выборах организатора ЧМ-2026

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет выступать единым блоком на выборах организатора чемпионата мира 2026 года. Об этом журналистам сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

Во вторник в Москве в гостинице "Метрополь" состоялась встреча представителей УЕФА, во время которой были проведены презентации претендентов на проведение ЧМ-2026 - Марокко и совместной заявки США, Канады и Мексики.

"Никакого давления со стороны руководства УЕФА. Делегаты УЕФА способны самостоятельно сделать выбор. Мы не будем голосовать единым блоком", - сказал Чеферин.

Накануне состоялись аналогичные встречи в пяти конфедерациях. На данный момент ясно, что Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ), а также Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) поддержат объединенную заявку США, Канады и Мексики. У стран Африки и Азии единой позиции не будет. Океания планирует выступить единым блоком, но ее представители не разглашают свой выбор.

Выборы пройдут в среду на конгрессе ФИФА в Москве.