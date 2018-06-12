Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

УЕФА не будет выступать с единой позицией на выборах организатора ЧМ-2026

Спорт
12 июня, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Глава организации Александер Чеферин объявил об этом после завершения встречи представителей Союза европейских футбольных ассоциаций

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава УЕФА Александер Чеферин

Глава УЕФА Александер Чеферин

© EPA/MARKKU OJALA

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет выступать единым блоком на выборах организатора чемпионата мира 2026 года. Об этом журналистам сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

Во вторник в Москве в гостинице "Метрополь" состоялась встреча представителей УЕФА, во время которой были проведены презентации претендентов на проведение ЧМ-2026 - Марокко и совместной заявки США, Канады и Мексики.

"Никакого давления со стороны руководства УЕФА. Делегаты УЕФА способны самостоятельно сделать выбор. Мы не будем голосовать единым блоком", - сказал Чеферин.

Накануне состоялись аналогичные встречи в пяти конфедерациях. На данный момент ясно, что Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ), а также Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) поддержат объединенную заявку США, Канады и Мексики. У стран Африки и Азии единой позиции не будет. Океания планирует выступить единым блоком, но ее представители не разглашают свой выбор.

Выборы пройдут в среду на конгрессе ФИФА в Москве.

Смотрите также

Глава КОНКАКАФ: вся конфедерация поддержит объединенную заявку на выборах хозяина ЧМ-2026

Глава федерации футбола Канады: решение о хозяине ЧМ-2026 не должно быть политическим

Член совета ФИФА из ДР Конго Омари уверен, что право принять ЧМ-2026 достанется Марокко

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
4
Баржа после столкновения с катамараном на Волге повреждений не получила
5
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
6
Путин считает, что Мутко невозможно в нынешних условиях отправить на пенсию
7
МИД Украины призвал Deutsche Welle исправить в статье слова о гражданской войне в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости