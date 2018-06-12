В честь Дня России в Санкт-Петербурге посадили дерево для Сада спортивной славы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Дуб для будущего Сада спортивной славы Санкт-Петербурга посадили во вторник на территории Крестовского острова на севере города. В церемонии, приуроченной ко Дню России, приняли участие представители Законодательного собрания, ветераны спорта, а также известный телекомментатор, посол Санкт-Петербурга как города-организатора чемпионата мира по футболу Геннадий Орлов, передает корреспондент ТАСС.

"Есть хорошая традиция сейчас - возрождать зеленые зоны, и сегодня на этой территории уже посажены деревья в честь олимпийских чемпионов разных лет. На этой территории предполагается сделать проект по созданию Сада спортивной славы ленинградских и санкт-петербургских спортсменов по всем видам спорта. Хорошо, что эту традицию заложили сегодня ветераны гребли", - рассказал журналистам принимавший участие в церемонии депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель профильной комиссии по вопросам физической культуры и спорта Юрий Авдеев.

По его словам, этой осенью планируется закладка первого камня в честь основания сада. "Думаю, что осенью уже будет непосредственно заложен руководством первый камень и посажены деревья, которые дадут жизнь этому саду", - сказал Авдеев.

Как рассказали организаторы в ходе мероприятия, посаженное дерево является потомком одного из старейших дубов в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России, растущего на территории Центрального парка культуры и отдыха им. С. П. Кирова, по оценкам специалистов, с допетровских времен.

В разные годы на территории фруктового сада на Морском проспекте Крестовского острова, где планируется создать Сад спортивной славы города, известные ленинградские атлеты, призеры Олимпиад посадили ивы, дубы и другие деревья для увековечивания памяти о достижениях спортивной школы города.

На Крестовском острове расположено множество спортивных учреждений Санкт-Петербурга, в том числе по таким видам, как гребля, парусный спорт, баскетбол. Здесь же находится стадион "Санкт-Петербург", который примет семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.