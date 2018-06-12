Фигуристка Медведева через неделю отправится в Канаду для подготовки к сезону

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева на следующей неделе отправится в Канаду, где будет готовиться к предстоящему сезону. Об этом спортсменка сообщила журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Ранее Медведева объявила, что завершает сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе. С нового сезона фигуристка будет тренироваться с канадским специалистом Брайаном Орсером. Для работы со специалистом спортсменка переедет в канадский город Торонто.

"Уезжаю в Канаду примерно через неделю", - пояснила Медведева.

По итогам завершившегося олимпийского сезона Медведева завоевала серебро чемпионата Европы и две серебряные награды Игр в Пхёнчхане - в командных и индивидуальных соревнованиях. При этом Медведева из-за стрессового перелома стопы и восстановления от травмы не смогла полноценна подготовиться к Играм, пропустив в том числе финал Гран-при, а также чемпионат мира.

"Травму залечила - все хорошо. Уже тренируюсь. Нужно держать себя в форме. Не скажу, что тренировки наполнены как в разгар сезона, но при любой возможности выхожу на лед, ежедневно", - добавила спортсменка.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.