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Фигуристка Медведева через неделю отправится в Канаду для подготовки к сезону

Спорт
12 июня, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

С нового сезона фигуристка будет тренироваться с канадским специалистом Брайаном Орсером

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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева на следующей неделе отправится в Канаду, где будет готовиться к предстоящему сезону. Об этом спортсменка сообщила журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

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Ранее Медведева объявила, что завершает сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе. С нового сезона фигуристка будет тренироваться с канадским специалистом Брайаном Орсером. Для работы со специалистом спортсменка переедет в канадский город Торонто.

"Уезжаю в Канаду примерно через неделю", - пояснила Медведева.

По итогам завершившегося олимпийского сезона Медведева завоевала серебро чемпионата Европы и две серебряные награды Игр в Пхёнчхане - в командных и индивидуальных соревнованиях. При этом Медведева из-за стрессового перелома стопы и восстановления от травмы не смогла полноценна подготовиться к Играм, пропустив в том числе финал Гран-при, а также чемпионат мира.

"Травму залечила - все хорошо. Уже тренируюсь. Нужно держать себя в форме. Не скажу, что тренировки наполнены как в разгар сезона, но при любой возможности выхожу на лед, ежедневно", - добавила спортсменка.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.

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