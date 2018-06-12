Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Женская сборная России вышла в финал Кубка мира по баскетболу 3х3

Спорт
12 июня, 13:29 UTC+3

В полуфинальном матче россиянки со счетом 19:17 в овертайме одержали победу над французскими баскетболистками

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 июня. Женская сборная России по баскетболу 3x3 в составе Анны Лешковцевой, Анастасии Логуновой, Людмилы Саповой и Александры Столяр вышла в финал Кубка мира, который проходит на Филиппинах.

В полуфинальном матче россиянки со счетом 19:17 в овертайме одержали победу над французскими баскетболистками.

В финале россиянки сыграют с победителем матча Китай - Италия. Финал и матч за третье место пройдут позднее во вторник.

Разновидность баскетбола 3х3, известная также как стритбол, вошла в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. В каждой команде четыре игрока, однако на площадке могут находиться лишь трое. Игра идет 10 минут чистого времени либо до 21 очка, за точный дальний бросок команда получает два очка, за остальные попадания в корзину - по одному.

Женская сборная России является действующим победителем Кубка мира. На турнире 2014 года российские баскетболистки завоевали серебряные медали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма
2
Трамп: премьер Канады по итогам саммита G7 совершил ошибку, которая дорого ему обойдется
3
Источник: двое полицейских погибли при ЧП с катамараном на Волге
4
Умер кардиохирург Яков Бранд
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
МАГАТЭ готово начать ядерные проверки КНДР по запросу вовлеченных в денуклеаризацию стран
7
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости