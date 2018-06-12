СМИ: футболист ЦСКА Головин близок к переходу в "Ювентус"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России и московского футбольного клуба ЦСКА Александр Головин близок к переходу в итальянский "Ювентус". Об этом сообщает газета Corriere dello sport.

По данным издания, клуб уже договорился о переходе с 22-летнем полузащитником. Во вторник или среду пройдет еще одна стадия переговоров между ЦСКА и "Ювентусом". Московский клуб требует за Головина €25 млн, но туринский клуб готов предложить не более €18 млн. Ожидается, что сумма трансфера составит €20 млн с учетом бонусов.

Ранее британские СМИ сообщали, что интерес к Головину проявляют лондонские "Арсенал" и "Челси". Французская радиостанция RMC Sport сообщала, что "Монако" также заинтересован в трансфере российского полузащитника.

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В сезоне-2015/16 он был признан лучшим молодым игроком чемпионата России. В текущем сезоне полузащитник провел 43 матча во всех турнирах, забив семь мячей и отдав шесть результативных передач.