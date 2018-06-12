СМИ: исландский защитник ФК "Бристоль Сити" Магнуссон перейдет в ЦСКА в июле

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Исландский защитник английского футбольного клуба "Бристоль Сити" Хердур Магнуссон станет игроком московского ЦСКА 1 июля. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста издания Bristol Post Грегора Макгрегора.

"Магнуссон присоединится к московскому клубу 1 июля. Представители ЦСКА планируют официально сообщить о переходе игрока после того, как сборная Исландии завершит свое выступление на чемпионате мира", - сообщил Макгрегор в своем аккаунте в Twitter.

В сезоне-2017/18 Магнуссон провел 25 игр и отметился одной голевой передачей в чемпионшипе (втором английском дивизионе).

25-летний защитник вошел в окончательную заявку сборной Исландии на чемпионат мира по футболу. На групповом этапе соперниками исландцев по группе D станут команды Аргентины (16 июня, Москва, "Спартак"), Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов-на-Дону).

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.