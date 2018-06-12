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Сидорова и Просвирин победили на турнире по прыжкам с шестом в Чебоксарах

Спорт
12 июня, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Сидорова с первой попытки сумела преодолеть планку на высоте 4,60 метра, Просвирин победил с результатом 5,40

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Анжелика Сидорова и Илья Просвирин стали победителями турнира по прыжкам с шестом, который проходил на центральной площади Чебоксар.

Серебряный призер зимнего ЧМ-2018 Сидорова с первой попытки сумела преодолеть планку на высоте 4,60 метра. Второе место заняла Ангелина Краснова, сумевшая прыгнуть на 4,60 с третьей попытки. Третьей стала Ирина Иванова (4,40).

Просвирин победил с результатом 5,40. Вторым стал Антон Ивакин (5,30 - с первой попытки), третье и четвертое места поделили Тимур Моргунов и Дмитрий Желябин (5,30 - со второй попытки).

Соревнования проходили при сильном ветре, что, по словам организаторов соревнований, помешало показать спортсменам более высокие результаты.

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