Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Хэй объявил о завершении карьеры

ТАСС, 12 июня. Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британский боксер Дэвид Хэй завершил профессиональную карьеру в возрасте 37 лет. Об этом он сообщил в заявлении, опубликованном на официальном сайте боксера hayemaker.

"Сегодня я объявляю о завершении карьеры профессионального боксера. Спасибо боксу за то, что я смог воплотить в жизнь свою детскую мечту, мечту моего отца Дерона, именно он отвел меня, десятилетнего мальчика в боксерский зал. Теперь я готов перевернуть эту главу моей жизни. Но это не конец моей истории, это начало чего-то нового", - заявил он.

Хэй становился чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). С 2009 по 2011 год он удерживал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA. Всего в активе британского боксера 28 побед (26 - нокаутом) и четыре поражения.

В 2012 году Хэй завершил карьеру. Спустя четыре года, в 2016 году, британец вернулся в бокс. За это время он одержал две победы и потерпел два поражения - оба от соотечественника Тони Белью. Российским болельщикам британец известен по бою с Николаем Валуевым 7 ноября 2009 года, который завершился победой Хэя по очкам.