Свищев: слушания в CAS по делу керлингиста Крушельницкого состоятся 19 сентября

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу керлингиста Александра Крушельницкого, который провалил допинг-тест на Олимпиаде-2018, назначены на 19 сентября. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл-миксте. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, был обнаружен мельдоний. CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей.

"19 сентября в 09:30 мск будет рассмотрение, - сказал Свищев. - Сейчас мы с нашими коллегами проконсультировались, я на чемпионате мира еще раз встречался с Кейт Кейтнесс (глава Международной федерации керлинга - прим. ТАСС), привел ей свои доводы. Результат нашей поездки, что с 4 до 2 лет сократили требуемый срок дисквалификации, значит у них будет возможность выступить на Олимпиаде. Есть такая вероятность, хотя арбитр CAS может принять любое решение".

"Адвокаты Александра считают, что есть возможность побороться, - продолжил Свищев. - Сейчас он участвует в корпоративных турнирах, но не может даже тренироваться на одной арене со спортсменами сборной".

Федерация керлинга России в конце февраля создала комиссию, задача которой является реабилитация имени Крушельницкого, доказательство его невиновности в суде через взаимодействие с правоохранительными органами. 11 мая Свищев сообщил, что прокуратура РФ подтвердила невиновность Крушельницкого в нарушении антидопинговых правил.