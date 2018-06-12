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"Санта-Коломна" из Андорры сыграет с косовской "Дритой" на предварительном раунде ЛЧ

Спорт
12 июня, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Жеребьевка предварительного раунда прошла во вторник в швейцарском Ньоне

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ТАСС, 12 июня. Футбольный клуб "Санта-Коломна" из Андорры встретится с клубом "Дрита" из Косова в первом раунде предварительного квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Жеребьевка предварительного раунда прошла во вторник в швейцарском Ньоне. В рамках предварительного раунда будет сыгран мини-турнир, в котором примут участие четыре команды. Турнир состоит из полуфиналов и финала, все стадии играются в один матч. Победившая команда попадает в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, а три проигравших - во второй отборочный раунд Лиги Европы.

В первом полуфинале сыграют "Санта-Коломна" и "Дрита". Во втором полуфинале встретятся "Ла-Фиорита" из Сан-Марино и гибралтарский "Линкольн". Все матчи мини-турнира пройдут в Гибралтаре на стадионе "Виктория". Полуфиналы будут сыграны 26 июня, финал - 29 июня.

Также в Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы. Следующие матчи состояться в первом раунде квалификации:

"Европа" (Гибралтар) - "Приштина" (Косово),

"Сан-Хулиа" (Андорра) - "Гзира Юнайтед" (Мальта),

"Энгордани" (Андорра) - "Фольгоре" (Сан-Марино),

"Б-36" (Фарерские острова) - "Сент-Джозефс" (Гибралтар),

"Биркиркара" (Мальта) - "Клаксивк" (Фарерские острова),

"Тре Фиори" (Сан-Марино) - "Бала Таун" (Уэльс),

"Кевн Друидс" (Уэльс) - "Тракай" (Литва).

Первые матчи состоятся 28 июня, ответные - 2 июля.

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