Александр Емельяненко 18 августа в Москве проведет бой против американца Джонсона

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко 18 августа в Москве проведет бой против американца Тони Джонсона в рамках лиги World Fighting Championship Akhmat (WFCA). Об этом ТАСС сообщили в пресс служба лиги.

"Соперником Александра [Емельяненко] 18 августа станет Тони Джонсон", - сказал собеседник агентства.

Александр Емельяненко возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва, в конце ноября 2016 года он вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера. С того момента спортсмен провел четыре боя и во всех одержал победы досрочно. Всего в активе 36-летнего россиянина 27 побед и семь поражений.

32-летний Джонсон на профессиональном ринге провел 15 боев, в которых одержал 11 побед и потерпел четыре поражения. В последнем своем поединке Джонсон уступил техническим нокаутом россиянину Виталию Минакову на турнире Fight Nights Global 82 в Москве в декабре 2017 года.