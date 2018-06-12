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Ватутин: смена формата Единой лиги ВТБ не повлияла на позиции ЦСКА в турнире

Спорт
12 июня, 16:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Перед началом сезона ЦСКА выступал против перехода от серии плей-офф к формату "Финала четырех"

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Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин

Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин

© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа в "Финале четырех" Единой лиги ВТБ над "Химками" стала одной из самой ярких для ЦСКА, при этом смена формата турнира не повлияла на лидирующую позицию московского клуба. Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

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В решающем матче "Финала четырех" Единой лиги ВТБ, который прошел в Москве 8-10 июня, ЦСКА победил подмосковные "Химки" со счетом 95:84.

"Наверное, по эмоциональному накалу победа над "Химками" в "Финале четырех" - одна из самых ярких, - сказал Ватутин. - Изменение формата турнира не привело к смене чемпиона, ЦСКА в этом сезоне удержал позиции".

Перед началом сезона ЦСКА выступал против перехода от серии плей-офф к формату "Финала четырех". "Поздравляю клуб и болельщиков. В этом сезоне мы выиграли "регулярку" Единой лиги ВТБ и были сильнейшими в "Финале четырех", - добавил президент ЦСКА.

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в седьмой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в девяти турнирах из десяти, включая победу в Промо-кубке в 2008 году. Только в сезоне-2010/11 успех праздновали "Химки", обыграв в финальном матче ЦСКА со счетом 66:64.

По итогам "Финала четырех" ЦСКА и "Химки" в следующем сезоне представят Россию в Евролиге.

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