Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Керлингистка Галкина вошла в состав исполкома Федерации керлинга России

Спорт
12 июня, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Как сообщил глава ФКР Дмитрий Свищев, двери в российский керлинг открыты и для чемпионки Европы 2016 года Виктории Моисеевой, официально завершившей свою карьеру

Поделиться
Материал из 1 страницы
Екатерина Галкина

Екатерина Галкина

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Двукратная чемпионка Европы по керлингу Екатерина Галкина официально вошла в состав исполкома Федерации керлинга России (ФКР). Об этом журналистам сообщил президент ФКР Дмитрий Свищев, переизбранный во вторник на этот пост на третий олимпийский цикл.

Смотрите также

Керлингистка Галкина заявила, что всегда была уверена в своей невиновности

Свищев поблагодарил делегатов за единогласное решение продлить его полномочия главы ФКР

Свищев переизбран президентом Федерации керлинга России

"Галкина вернулась к нам как функционер, сегодня она официально работает как член исполкома федерации - мы используем ее колоссальный опыт. В федерации работают люди, которые когда-то пришли в керлинг как самоучки, которые когда-то с деревянными камнями работали", - отметил Свищев.

Как сообщил Свищев, двери в российский керлинг открыты и для чемпионки Европы 2016 года Виктории Моисеевой, официально завершившей свою карьеру. "Конечно, уход Моисеевой усложнил принятие решений, но мы всегда готовы принять ее", - рассказал он.

Свищев подчеркнул, что считает важно задачей омоложение руководящего состава ФКР. "Очень важно омоложение руководящего состава федерации, которому мы когда-нибудь передадим ключи, а сами, в свою очередь, станем либо почетными президентами, либо почетными пенсионерами - кем они сами нас назначат. Опыт Жарковой яркий тому пример - ее уважают не только в России, но и в международной федерации, она говорит с ними на одном языке - языке спорта, языке керлинга".

Ольга Жаркова - генеральный секретарь ФКР, участница Олимпийских игр, чемпионка Европы 2006 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: результат от новых санкций США будет нулевой
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
В ДНР назвали информационным вбросом заявление Киева о разрушении дамбы завода в Торецке
4
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма
5
Трамп и Ким: чего ждать после завершения саммита
6
Кораблекрушения и несчастные случаи с жертвами на внутренних водных путях с 2000 г. Досье
7
Следователи считают владельца катамарана виновником столкновения с баржей на Волге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости