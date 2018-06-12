Керлингистка Галкина вошла в состав исполкома Федерации керлинга России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Двукратная чемпионка Европы по керлингу Екатерина Галкина официально вошла в состав исполкома Федерации керлинга России (ФКР). Об этом журналистам сообщил президент ФКР Дмитрий Свищев, переизбранный во вторник на этот пост на третий олимпийский цикл.

"Галкина вернулась к нам как функционер, сегодня она официально работает как член исполкома федерации - мы используем ее колоссальный опыт. В федерации работают люди, которые когда-то пришли в керлинг как самоучки, которые когда-то с деревянными камнями работали", - отметил Свищев.

Как сообщил Свищев, двери в российский керлинг открыты и для чемпионки Европы 2016 года Виктории Моисеевой, официально завершившей свою карьеру. "Конечно, уход Моисеевой усложнил принятие решений, но мы всегда готовы принять ее", - рассказал он.

Свищев подчеркнул, что считает важно задачей омоложение руководящего состава ФКР. "Очень важно омоложение руководящего состава федерации, которому мы когда-нибудь передадим ключи, а сами, в свою очередь, станем либо почетными президентами, либо почетными пенсионерами - кем они сами нас назначат. Опыт Жарковой яркий тому пример - ее уважают не только в России, но и в международной федерации, она говорит с ними на одном языке - языке спорта, языке керлинга".

Ольга Жаркова - генеральный секретарь ФКР, участница Олимпийских игр, чемпионка Европы 2006 года.