Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: Головин может стать лидером сборной России по футболу на ЧМ

Спорт
12 июня, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Головин, выступающий за ЦСКА, принял участие в 43 матчах клуба и забил семь голов во всех турнирах в сезоне-2017/18

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 июня. Полузащитник Александр Головин может стать лидером сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года. Такое мнение высказал бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

"На предстоящем чемпионате мира бремя лидерства на себя может взять Головин. Мы просто не привыкли к тому, что у нас есть талантливые молодые игроки в национальной команде. Раньше у нас была целая россыпь хороших игроков, которые играли в Европе, а юношеская сборная дважды становилась чемпионом континента", - сказал Масалитин.

Головин, выступающий за ЦСКА, принял участие в 43 матчах клуба и забил семь голов во всех турнирах в сезоне-2017/18. За сборную России полузащитник дебютировал 7 июня 2015 года в матче с командой Белоруссии (4:2), выйдя на замену и забив один мяч. Всего за сборную России 22-летний Головин провел 19 игр, в которых забил два мяча.

На групповом этапе чемпионата мира сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: результат от новых санкций США будет нулевой
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
В ДНР назвали информационным вбросом заявление Киева о разрушении дамбы завода в Торецке
4
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма
5
Трамп и Ким: чего ждать после завершения саммита
6
Кораблекрушения и несчастные случаи с жертвами на внутренних водных путях с 2000 г. Досье
7
Следователи считают владельца катамарана виновником столкновения с баржей на Волге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости