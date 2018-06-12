Эксперт: Головин может стать лидером сборной России по футболу на ЧМ

ТАСС, 12 июня. Полузащитник Александр Головин может стать лидером сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года. Такое мнение высказал бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

"На предстоящем чемпионате мира бремя лидерства на себя может взять Головин. Мы просто не привыкли к тому, что у нас есть талантливые молодые игроки в национальной команде. Раньше у нас была целая россыпь хороших игроков, которые играли в Европе, а юношеская сборная дважды становилась чемпионом континента", - сказал Масалитин.

Головин, выступающий за ЦСКА, принял участие в 43 матчах клуба и забил семь голов во всех турнирах в сезоне-2017/18. За сборную России полузащитник дебютировал 7 июня 2015 года в матче с командой Белоруссии (4:2), выйдя на замену и забив один мяч. Всего за сборную России 22-летний Головин провел 19 игр, в которых забил два мяча.

На групповом этапе чемпионата мира сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.