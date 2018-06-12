ТАСС, 12 июня. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина вошла в список тренеров и специалистов сборной России по конькобежному спорту. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Союза конькобежцев России.

Всего список тренеров и специалистов, работающих с командами по конькобежному спорту и шорт-треку, состоит из 78 человек. 39-летняя Хоркина в команде занимает должность специалиста мужской и женской сборных по конькобежному спорту.

Хоркина является самой титулованной российской гимнасткой в истории Олимпийских игр. Дважды она становилась олимпийской чемпионкой, четыре раза серебряной медалисткой и один раз бронзовой. Другая российская гимнастка Алия Мустафина также имеет в своем активе семь медалей (2-2-3), но уступает Хоркиной по количеству серебряных наград.

Светлана Хоркина является девятикратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике, также на ее счету восемь серебряных медалей и три бронзовые. Хоркина 13 раз становилась чемпионкой Европы. В 2006 году она была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Хоркина является вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России.