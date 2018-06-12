Футболист Жиров перешел из "Енисея" в клуб второго дивизиона чемпионата Германии

ТАСС, 12 июня. Российский защитник Александр Жиров, выступавший за красноярский "Енисей", перешел в клуб второго дивизиона чемпионата Германии "Зандхаузен". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Bild.

Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на два года.

"Надеемся, что Жиров укрепит нашу оборону, - сказал генеральный директор "Зандхаузена" Отмар Шорк. - Это первый россиянин в истории клуба, мы с нетерпением ждем начала совместной работы".

В прошедшем сезоне Жиров провел 14 матчей за "Енисей" в Футбольной национальной лиге, не отметившись результативными действиями.