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Футболист Жиров перешел из "Енисея" в клуб второго дивизиона чемпионата Германии

Спорт
12 июня, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на два года

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ТАСС, 12 июня. Российский защитник Александр Жиров, выступавший за красноярский "Енисей", перешел в клуб второго дивизиона чемпионата Германии "Зандхаузен". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Bild.

Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на два года.

"Надеемся, что Жиров укрепит нашу оборону, - сказал генеральный директор "Зандхаузена" Отмар Шорк. - Это первый россиянин в истории клуба, мы с нетерпением ждем начала совместной работы".

В прошедшем сезоне Жиров провел 14 матчей за "Енисей" в Футбольной национальной лиге, не отметившись результативными действиями.

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