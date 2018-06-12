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МОК прекратил финансирование Международного союза биатлонистов

Спорт
12 июня, 18:33 дата обновления: 12 июня, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

В апреле глава IBU Андерс Бессеберг и генеральный секретарь организации Николь Реш временно покинули свои посты

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Глава МОК Томас Бах

Глава МОК Томас Бах

© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

ТАСС, 12 июня. Международный олимпийский комитет (МОК) прекратил финансирование Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщает пресс-служба МОК.

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"После обсуждения члены исполкома МОК единогласно решили приостановить все прямые финансовые выплаты в адрес IBU до выборов нового главы организации на конгрессе, запланированном на 5-10 сентября, что необходимо для обеспечения стабильной структуры управления и руководства организацией", - говорится в сообщении пресс-службы МОК.

Также исполком МОК рассмотрел и подтвердил, что удовлетворен результатами следующих докладов: измененный кодекс этики IBU и подтверждение новой структуры комиссии по этике IBU, аудит IBU со стороны Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) и обязательство присоединиться к Независимой организации антидопингового тестирования (ITA), подробное резюме действий независимой рабочей группы IBU в отношении данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и соответствующих данных, раскрытых Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Резюме этих докладов должно быть представлено в МОК к 10 сентября, оно будет рассмотрено исполкомом МОК 3 и 4 октября.

В апреле глава IBU Андерс Бессеберг и генеральный секретарь организации Николь Реш временно покинули свои посты после проведения полицией Австрии обысков в штаб-квартире IBU по делу о коррупционных схемах, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил. В настоящее время исполняющим обязанности главы организации является вице-президент по финансам австриец Клаус Ляйстнер.

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