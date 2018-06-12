Шишкарев: ФГР не ошиблась, доверив Перми проведение ответной игры отбора к ЧМ по гандболу

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация гандбола России (ФГР) не ошиблась с местом проведения ответного матча в рамках квалификации к чемпионату мира с командой Чехии, организовав его в Перми. Об этом ТАСС рассказал президент ФГР Сергей Шишкарев.

Во вторник российские гандболисты в пермском спорткомплексе имени В. П. Сухарева в ответном матче обыграли чехов со счетом 29:21 (первый матч - 26:27) и пробились на чемпионат мира. Турнир пройдет в Германии и Дании с 9 по 27 января. Помимо хозяев, на нем выступят чемпионы мира французы, чемпионы Европы испанцы, а также сборные Анголы, Египта, Туниса, Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Японии. Осталось разыграть еще 11 путевок на соревнования.

"Собственно, выбор этого города связан с тем, что там шесть лет проработал наш гендиректор Лев Геннадьевич Воронин и самое главное, мы хотели поддержать этим матчем местную команду "Пермские Медведи". Я бы сравнил пермскую публику с астраханской, а Астрахань является счастливым для нас городом во всех отношениях - мы выиграли там не один отборочный турнир среди женских команд, - сказал Шишкарев. - Может, там не самый большой зал, но есть великолепная публика, которая к тому же и разбирается в гандболе. Мы ездим по регионам, популяризируя гандбол и сегодня совсем не ошиблись с местом проведения этого матча".

Шишкарев после игры поблагодарил игроков сборной России за выход на чемпионат мира. "Я поздравил их с тем, что они проявили волю и характер, мужество. Понятно, что было изрядное волнение после трудного матча в Чехии, поэтому важно было не замандражировать и держать себя в руках. Поздравил их и с тем, что в день национального праздника ребята сделали подарок всем любителям спорта, которые сегодня посмотрели этот хороший во всех отношениях, насыщенный эмоциями матч", - отметил глава ФГР.

По словам Шишкарева, вопрос сыгранности российской команды будет одним из главных для нее перед чемпионатом мира.

"Второй тоже важный вопрос - вопрос возраста. У нас есть возрастные ребята, не хочу их перечислять, дай бог им здоровья, но обязательно нужно нарабатывать новые игровые связи, смотреть видео, следить за современными тенденциями. Понятно, что внедрить это все можно только на сборах. Над этим мы и будем работать, будем искать паузы в чемпионате, постараемся поучаствовать осенью в каких-то турнирах, чтобы связи, которые есть, уже безотказно работали против любой команды", - подчеркнул Шишкарев.