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Карякин идет на втором месте после трех туров на шахматном турнире в Бельгии

Спорт
12 июня, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Лидирует в турнирной таблице американец Уэсли Со

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Олег Зотов

ТАСС, 12 июня. Россиянин Сергей Карякин занимает второе место после трех туров на турнире Гран-тура по шахматам в бельгийском Лёвене.

В первом туре американец Уэсли Со черными фигурами победил соотечественника Фабиано Каруану, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров черными - индийца Вишванатана Ананда, американец Хикару Накамура белыми - голландца Аниша Гири, вничью завершились партии между французом Максимом Вашье- Лагравом и Карякиным, россиянином Александром Грищуком и армянином Левоном Ароняном.

Во втором туре Со белыми победил Мамедьярова, Аронян белыми - Накамуру, Карякин белыми - Грищука, Гири - Ананда, вничью завершилась партия между Каруаной и Вашье-Лагравом.

В третьем туре Грищук белыми победил Каруану, вничью завершились партии между Вашье-Лагравом и Со, Накамурой и Карякиным, Мамедьяровым и Гири, Анандом и Ароняном.

После трех туров лидирует Уэсли Со с пятью очками, далее идут Карякин, Аронян (по 4 очка), Накамура, Мамедьяров, Гири, Грищук, Вашье-Лаграв (по 3), Каруана, Ананд (по одному очку). Следующий тур состоится в среду.

Призовой фонд бельгийского этапа Гран-тура составляет 150 тысяч долларов. В течение первых трех дней гроссмейстеры проведут девять туров в быстрые шахматы, в последние два сыграют 18 туров в блиц. Турнир завершится 16 июня.

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