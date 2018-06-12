СМИ: представители "Милана" посетят матч открытия ЧМ, чтобы просмотреть Алексея Миранчука

ТАСС, 12 июня. Представители итальянского футбольного клуба "Милан" посетят матч открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии, чтобы просмотреть полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Матч пройдет 14 июня на стадионе "Лужники". Посмотреть на игру Миранчука в Москву приедут главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо и спортивный директор Массимилиано Мирабелли.

В прошедшем сезоне Миранчук стал чемпионом России с составе "Локомотива". За московскую команду он провел 30 матчей, в которых забил семь голов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Помимо сборной Саудовской Аравии, россияне на групповом этапе сыграют с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).