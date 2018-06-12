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Российские волейболистки лишились шансов на выход в "Финал шести" Лиги наций

Спорт
12 июня, 20:18 дата обновления: 12 июня, 21:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Встреча пятого тура Лиги Наций завершилась со счетом 3-0 в пользу россиянок

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ТАСС, 12 июня. Женская сборная России по волейболу победила команду Доминиканской Республики в первом матче пятого тура Лиги наций, который проходит в Польше.

Встреча завершилась со счетом 3-0. Следующий матч россиянки проведут 13 июня против сборной Польши.

После 13 матчей на турнире сборная России занимает седьмое место, набрав 21 очко, команда Доминиканской Республики - 14-е (8). По итогам предварительных матчей пять лучших команд выйдут в финальный турнир, где также сыграет на правах хозяйки сборная Китая. У идущей на пятом месте сборной Сербии после 12 матчей 28 очков в активе, а значит сборная России лишилась шансов на выход в "Финал шести", в котором выступят сборные США, Бразилии, Нидерландов, Сербии и Турции.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавший ранее Гран-при.

"Финал шести" Лиги наций пройдет с 27 июня по 1 июля в Нанкине.

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