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Россиянка Уракова стала чемпионкой Европы по боксу в весе до 81 кг

Спорт
12 июня, 21:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

В финале спортсменка победила турчанку Элиф Гюнери

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ТАСС, 12 июня. Россиянка Мария Уракова завоевала золото чемпионата Европы по боксу в весовой категории до 81 кг. Соревнования проходили в Софии.

В финале Уракова победила турчанку Элиф Гюнери. Бронзовыми призерами стали белоруска Виктория Кебикова и украинка Анастасия Черноколенко.

В весовой категории свыше 81 кг серебро завоевала россиянка Кристина Ткачева, уступив в финале итальянке Флавии Северин. В весе до 69 кг серебряным призером стала россиянка Ярослава Якушина, проиграв в финале финке Элине Густафссон. Бронзу завоевали немка Надин Апетц и итальянка Ассанта Канфора.

В весовой категории до 60 кг серебро завоевала Анастасия Белякова. В финале она уступила финке Мире Потконен, бронзовыми призерами стали болгарка Деница Елисева и ирландка Келли Харрингтон. Россиянка Дарья Абрамова стала серебряным призером в весе до 57 кг, проиграв болгарке Станимире Петровой. Бронзу завоевали француженка Мона Местиан и ирландка Микажла Уолш.

Чемпионат Европы завершился во вторник.

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