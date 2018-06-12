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Женская сборная России по футболу лишилась шансов на выход на ЧМ-2019

Спорт
12 июня, 23:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Это стало известно после поражения россиянок от команды Уэльса со счетом 0:3

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ТАСС, 12 июня. Женская сборная России проиграла команде Уэльса со счетом 0:3 и лишилась шансов на выход в финальную часть чемпионата мира по футболу 2019 года. Встреча прошла в Ньюпорте.

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Голы забили Кейли Грин (48-я и 62-я минуты), Наташа Хардин (68).

Сборная Уэльса лидирует в группе A отборочного турнира с 17 очками после семи игр, команда России занимает третье место (7 очков в шести матчах) и отстает от идущей второй сборной Англии (16 очков в шести матчах). В финальную часть женского чемпионата мира выйдут победители семи отборочных групп, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места. Таким образом, за два тура до конца отборочного этапа сборная России лишилась шансов на выход на чемпионат мира, который пройдет во Франции с 1 по 30 июня 2019 года.

Следующий матч россиянки проведут 30 августа на своем поле с командой Казахстана, команда Уэльса - 31 августа с англичанками.

Сборная России два раза принимала участие в финальной части женских чемпионатов мира, которые проводятся с 1991 года. В 1999-м и 2003-м россиянки доходили до четвертьфинала турнира. Последний раз сборная России играла на крупном турнире в 2013 году, квалифицировавшись в финальную часть чемпионата Европы, где заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф.

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