Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший главный тренер "Тамбова" Талалаев возглавил армянский "Пюник"

Спорт
12 июня, 23:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Соглашение со специалистом рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на один год

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 июня. Российский специалист Андрей Талалаев назначен главным тренером армянского футбольного клуба "Пюник" из Еревана. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Соглашение с Талалаевым рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на один год.

Последним местом работы 45-летнего специалиста был клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Тамбов", с которым он занял четвертое место в прошедшем сезоне первенства ФНЛ, но в стыковых матчах за право сыграть в Российской футбольной премьер-лиге уступил пермскому "Амкару". Также Талалаев работал в таких командах, как нижегородская "Волга", краснодарская "Кубань", "Ростов", а также в юношеской и молодежных сборных России.

"Пюник" в минувшем сезоне чемпионата Армении финишировал на пятом месте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД ФРГ: достижение соглашения между Скопье и Афинами войдет в историю
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
4
В ДНР назвали информационным вбросом заявление Киева о разрушении дамбы завода в Торецке
5
Эрдоган заявил, что первые поставки газа в Европу по TANAP намечены на июнь 2019 года
6
Минюст США предъявил обвинения пяти россиянам за поставки авиатоплива в Сирию
7
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости