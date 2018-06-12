Бывший главный тренер "Тамбова" Талалаев возглавил армянский "Пюник"

ТАСС, 12 июня. Российский специалист Андрей Талалаев назначен главным тренером армянского футбольного клуба "Пюник" из Еревана. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Соглашение с Талалаевым рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на один год.

Последним местом работы 45-летнего специалиста был клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Тамбов", с которым он занял четвертое место в прошедшем сезоне первенства ФНЛ, но в стыковых матчах за право сыграть в Российской футбольной премьер-лиге уступил пермскому "Амкару". Также Талалаев работал в таких командах, как нижегородская "Волга", краснодарская "Кубань", "Ростов", а также в юношеской и молодежных сборных России.

"Пюник" в минувшем сезоне чемпионата Армении финишировал на пятом месте.