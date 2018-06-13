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Жена капитана клуба НХЛ "Оттава" Карлссона обвинила подругу его одноклубника в угрозах

Спорт
13 июня, 2:24 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 13, июня. /ТАСС

В марте Мелинда Карлссон потеряла ребенка за месяц до его рождения

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ОТТАВА, 13 июня. /ТАСС/. Супруга капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Эрика Карлссона подала в суд на подругу его одноклубника Майка Хоффмана за якобы имевшие место многочисленные угрозы в адрес ее семьи. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

По его данным, Мелинда Карлссон в мае подала иск в суд канадской столицы с требованием обязать Монику Кэрик "соблюдать общественный порядок" и "потребовала защиты от женщины, которая, предположительно, угрожала ей и ее мужу". Она утверждает, что подруга нападающего "Оттавы" Майка Хоффмана опубликовала в социальных сетях более тысячи негативных комментариев о ней и ее муже. В частности, жена капитана "Оттавы" обвинила Кэрик в том, что та якобы желала смерти ее ребенку, когда она была беременна, и хотела, чтобы Карлссону "кто-нибудь сломал ногу, и он закончил свою карьеру".

Как сообщил CBC, пока суд не нашел явных доказательств того, в чем Мелинда Карлссон обвиняет Монику Кэрик. "Оттава" во вторник выпустила специальное заявление, что "проводит соответствующее расследование вместе с НХЛ и примет необходимые шаги для защиты и соблюдения приватности личной жизни своих игроков и членов их семей".

В марте этого года Мелинда Карлссон потеряла ребенка за месяц до его рождения.

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