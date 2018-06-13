Швед может не сыграть в ближайших матчах квалификации Кубка мира по баскетболу

ТАСС, 13 июня. Защитник баскетбольного клуба "Химки" и сборной России Алексей Швед может пропустить матчи квалификации Кубка мира 2019 года против команд Бельгии и Франции из-за травмы. Слова спортсмена приводит газета "Известия".

"Это действительно сложный вопрос. Последние матчи я играл на обезболивающих, а сложная концовка сезона не дала окончательно восстановиться после всех травм. Сейчас шансы на мое участие в этих играх - 50 на 50", - сказал Швед.

Подопечные Сергея Базаревича проведут подготовительный сбор с 19 по 24 июня, на 25 июня запланирован товарищеский матч против команды Латвии. 29 июня сборная России сыграет с командой Бельгии (матч пройдет в Антверпене), 2 июля состоится игра Россия - Франция (Краснодар). Это заключительные встречи первого этапа квалификации. После четырех матчей сборная России занимает второе место в группе, лидируют французы, на третьей позиции - команда Боснии и Герцеговины, на последней - бельгийцы. В следующий этап выходят по три команды из каждой группы.

Швед в прошедшем сезоне в составе "Химок" стал лучшим снайпером Евролиги и Единой лиги ВТБ. Кроме того, в Евролиге россиянин установил рекорд по числу точных трехочковых бросков (107).