Шляхтин: рабочая группа IAAF отметила положительную динамику работы ВФЛА в восстановлении

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Члены рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на последней встрече с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отметили положительную динамику в работе ВФЛА по восстановлению в IAAF. Об этом сообщил ТАСС президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин.

Шляхтин 11-12 июня находился с рабочим визитом в Осло, где у него состоялась очередная встреча с руководителем рабочей группы IAAF Руне Андерсеном.

"Я проинформировал главу рабочей группы о текущем состоянии дел касательно нашей работы по восстановлению ВФЛА, - сказал Шляхтин. - В целом встреча прошла позитивно, члены рабочей группы отметили положительную динамику в нашей работе".

IAAF настаивает, чтобы Шляхтин взял российскую ходьбу под личный контроль

"Очень долго, около 40 минут, обсуждали ситуацию, произошедшую с Чегиным, - продолжил глава ВФЛА. - Я полностью взял ответственность за случившееся на себя. Более того, рабочая группа настояла на том, чтобы с завтрашнего дня ситуация с российской спортивной ходьбой была взята под мой личный и особый контроль. Что касается Чегина, то в настоящий момент и мы, и рабочая группа ждем итогов расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), чтобы принять адекватные решения по его результатам".

Группа сотрудников отдела РУСАДА по расследованиям нарушений антидопинговых правил совместно с двумя инспекторами допинг-контроля в апреле совершили выезд в Киргизию для проверки информации о возможном нарушении антидопинговых правил. В ходе мероприятий группой был установлен факт непосредственного участия пожизненно дисквалифицированного тренера Виктора Чегина в проведении тренировочных мероприятий на стадионе с участием спортсменов сборной России по спортивной ходьбе.

"Акцент в переговорах был сделан на не до конца завершенных вопросах выполнения критериев по восстановлению ВФЛА, - отметил Шляхтин. - Я имею в виду формирование института информаторов, временное отстранение на законодательном уровне от работы тренеров, нарушивших антидопинговые правила. Также обсудили вопросы восстановления РУСАДА и признания Россией выводов комиссии Ричарда Макларена".

IAAF в течение двух недель определит, сколько ей должна ВФЛА

"Коснулись наших денежных вопросов, не секрет, что у ВФЛА есть задолженности перед IAAF. В течении двух недель они должны определиться с точными суммами наших задолженностей, ждем", - сказал собеседник ТАСС.

По словам Шляхтина, с 25 по 26 июля в Аргентине пройдет совет IAAF, на котором будет заслушан доклад рабочей группы о работе ВФЛА по восстановлению своего прежнего статуса.

"Таким образом, у нас есть чуть больше месяца на то, чтобы оперативно решить все текущие вопросы, дорожную карту по ним мы обсудили, будем продолжать работать. В целом оцениваю результаты встречи позитивно", - подытожил президент ВФЛА.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. На международных соревнованиях российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе.