Касаткина номинирована на награду "Прорыв месяца" по версии WTA

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина вошла в число претенденток в номинации "Прорыв месяца" по итогам мая по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на официальном сайте WTA.

В мае Касаткина дошла до четвертьфинала турнира WTA в Мадриде, где проиграла чешке Петре Квитовой (4:6, 0:6), которая стала победительницей турнира. На Roland Garros Касаткина дошла до четвертьфинала, где уступила американке Слоан Стивенс (3:6, 1:6). В Париже россиянка обыграла вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки (7:6 (7:5), 6:3). Для 21-летней Касаткиной выход в четвертьфинал Roland Garros стал лучшим результатом в карьере на турнирах серии Большого шлема.

Также на награду "Прорыв месяца" претендуют 30-летняя румынка Михаэла Бузэрнеску, которая на Roland Garros выбила из борьбы украинку Элину Свитолину, посеянную под четвертым номером, и эстонка Анетт Контавейт. Эстонка в мае обыграла трех теннисисток из первой десятки мирового рейтинга: американку Винус Уильямс в Мадриде и в Риме, Возняцки в Риме и Петру Квитову в Париже.

Победитель определится с помощью голосования на официальном сайте WTA, которое будет продолжаться до четверга. В пятницу станет известен победитель. Касаткина победила в этой номинации по итогам февраля 2018 года, а также по итогам апреля прошлого года.

Касаткина занимает 14-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла один титул WTA в карьере. В апреле 2017 года она одержала победу на турнире в Чарльстоне.